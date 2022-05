Fête du village de Villefranche-du-Queyran Villefranche-du-Queyran Villefranche-du-Queyran Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villefranche-du-Queyran Lot-et-Garonne Villefranche-du-Queyran EUR 18 18 Vendredi 11 :

19h : apéro Queyrannais ( grillades+frites – crêpes ) proposé par l’APE

21h : Retraite aux Flambeaux Samedi 12 :

14h fête foraine

16h-18 : animations enfants et LOTO

18h30 : Marché gourmand ( soirée animé par 80’s Cover Club)

23h30 : Feux d’artifices Dimanche 13 :

10h : Yoga

11h : Zumba avec Maria

12h : Repas ( Entrée – Jambon braisé et accompagnement – dessert – café )

Réservation auprès du 06 89 29 14 67 – 18€ par personne

16h30 : visite commentée du village

19h : Moules-frites sur place ou à emporter comité des fêtes de Villefranche du Queyran

