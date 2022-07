Fête du village de Sainte-Marthe Sainte-Marthe, 13 juillet 2022, Sainte-Marthe.

Fête du village de Sainte-Marthe

2022-07-13 – 2022-07-17

13/07- à partir de 18h- Marché fermier animé par Les bandas « Los Niños »

23h- Feu d’artifice avec Pyropassion- Animation Podium New Liberty

14/07- 14h- Jeux pour les enfants (tir à la corde, course aux sacs, chamboule tout…)

19h- Grillades

15/07- 21h- Loto à la salle des fêtes (1 bon achat de 100€ et de nombreux autres lots)

23h- Soirée Electro avec XUITEK

16/07- Repas du comité des fêtes animé par R’lie – Entrée, entrecôte, fromage, dessert, café et vin compris

Animation Podium New Liberty – Tarifs 20€

17/07- 9h- Concours de belote

12h- Grillades

Paiement CB et Espèces

Renseignements et réservations au 06 21 60 98 18 ou au 06 83 16 58 81

Comité des fêtes Ste Marthe

