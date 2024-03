Fête du village de PAYZAC Place du marché Payzac, dimanche 11 août 2024.

Fête du village de PAYZAC Place du marché Payzac Dordogne

Venez vous installer sous notre magnifique halle. Participer aux animations, déguster d’excellents produits et danser sur notre dance floor!

20h30 Concert du groupe AL BUNDY

22h retraite aux flambeaux et feu d’artifice

22h45 surprise!!!

Venez vous installer sous notre magnifique halle. Participer aux animations, déguster d’excellents produits et danser sur notre dance floor!

20h30 Concert du groupe AL BUNDY

22h retraite aux flambeaux et feu d’artifice

22h45 surprise!!!

Food truck du monde, frites, barbecue, glaces à l’italienne…

De 19h jusqu’au bout de la nuit… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-11 19:00:00

fin : 2024-08-11

Place du marché Le bourg

Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fête du village de PAYZAC Payzac a été mis à jour le 2024-03-19 par Isle-Auvézère