Payzac 24270 Venez vous installer sous notre magnifique halle. participer aux animations, déguster d’excellents produits et danser sur notre dance floor!

22h15 feux d'artifice et surprise!!! de 19h jusqu'au bout de la nuit…

22h15 feux d'artifice et surprise!!! de 19h jusqu'au bout de la nuit…

