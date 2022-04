Fête du village de Marques Marques Marques Catégories d’évènement: Marques

Seine-Maritime

Fête du village de Marques Marques, 29 mai 2022, Marques. Fête du village de Marques Place communale Centre ville Marques

2022-05-29 07:00:00 07:00:00 – 2022-05-29 17:30:00 17:30:00 Place communale Centre ville

Marques Seine-Maritime Marques Toute la journée : Foire à tout: Place communale Ouverte à tous

Emplacement gratuit à partir de 6h30

Infos et réservations : 06 14 67 91 23 Animations toute la journée: Manège pour les enfants, buvette, Tombola, grilles, etc… De 12h30 à 14h30 : Barbecue

Animations de rues au cours de l’après-midi Organisé par le comité des fêtes en partenariat avec la commune Toute la journée : Foire à tout: Place communale Ouverte à tous

Emplacement gratuit à partir de 6h30

Infos et réservations : 06 14 67 91 23 Animations toute la journée: Manège pour les enfants, buvette, Tombola, grilles, etc… De 12h30 à 14h30 :… +33 6 14 67 91 23 Toute la journée : Foire à tout: Place communale Ouverte à tous

Emplacement gratuit à partir de 6h30

Infos et réservations : 06 14 67 91 23 Animations toute la journée: Manège pour les enfants, buvette, Tombola, grilles, etc… De 12h30 à 14h30 : Barbecue

Animations de rues au cours de l’après-midi Organisé par le comité des fêtes en partenariat avec la commune Place communale Centre ville Marques

dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Catégories d’évènement: Marques, Seine-Maritime Autres Lieu Marques Adresse Place communale Centre ville Ville Marques lieuville Place communale Centre ville Marques Departement Seine-Maritime

Marques Marques Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marques/

Fête du village de Marques Marques 2022-05-29 was last modified: by Fête du village de Marques Marques Marques 29 mai 2022 Marques seine-maritime

Marques Seine-Maritime