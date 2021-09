Grézet-Cavagnan Grézet-Cavagnan Grézet-Cavagnan, Lot-et-Garonne Fête du village de Grézet-Cavagnan Grézet-Cavagnan Grézet-Cavagnan Catégories d’évènement: Grézet-Cavagnan

Lot-et-Garonne

Fête du village de Grézet-Cavagnan Grézet-Cavagnan, 10 septembre 2021, Grézet-Cavagnan. Fête du village de Grézet-Cavagnan 2021-09-10 – 2021-09-12 Salle des fêtes Le bourg

Grézet-Cavagnan Lot-et-Garonne Grézet-Cavagnan Lot-et-Garonne 15 EUR Fête foraine tout le weekend. Vendredi 10 : 21h Belote. Deux jambons à gagner. Samedi 11 : 14h concours de pétanque

20h : Repas ( burger/frites, local et fait maison)

23h : feu d’artifice Dimanche 12 : 11h apéritif des chasseurs

Fête foraine tout l’après-midi et ouvert à tous

20h : repas Karaoké (spaghettis, entrée, plat, fromage et dessert) Fête foraine tout le weekend. Vendredi 10 : 21h Belote . Deux jambons à gagner.

Samedi 11 : 14h concours de pétanque – 20h : Repas ( burger/frites, local et fait maison) – 23h : feu d’artifice

Dimanche 12 : 11h apéritif des chasseurs – Fête foraine tout l’après-midi Fête foraine tout le weekend. Vendredi 10 : 21h Belote. Deux jambons à gagner. Samedi 11 : 14h concours de pétanque

20h : Repas ( burger/frites, local et fait maison)

23h : feu d’artifice Dimanche 12 : 11h apéritif des chasseurs

Fête foraine tout l’après-midi et ouvert à tous

20h : repas Karaoké (spaghettis, entrée, plat, fromage et dessert) fête locale grézet-cavagnan dernière mise à jour : 2021-08-31 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

Détails Catégories d’évènement: Grézet-Cavagnan, Lot-et-Garonne Autres Lieu Grézet-Cavagnan Adresse Salle des fêtes Le bourg Ville Grézet-Cavagnan lieuville 44.38361#0.13087