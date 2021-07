Dyo Dyo Dyo, Saône-et-Loire Fête du village de Dyo : Repas, fête foraine et animations Dyo Dyo Catégories d’évènement: Dyo

Saône-et-Loire

Fête du village de Dyo : Repas, fête foraine et animations Dyo, 1 août 2021-1 août 2021, Dyo. Fête du village de Dyo : Repas, fête foraine et animations 2021-08-01 10:00:00 – 2021-08-01 19:00:00

Dyo Saône-et-Loire Dyo 10h00 à 19h00 : Présence de Michel Robillard avec ses deux véhicules en bois fruitiers : la 2cv et le nouveau Tube Citroën Type HY

+ une autre animation en cours de confirmation Fête foraine – Manège – Tirs – Pêche aux canards Midi et soir : Repas froid préparé par Maison Gordat Père et fils (Restaurant L’escale à Digoin) midi et soir uniquement sur réservation avant le 25 juillet. Menu : 2 variétés de crudités, 4 variétés de charcuteries, rosbif, chips, fromage, dessert, pain (15€).

