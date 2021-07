Durance Durance Durance, Lot-et-Garonne Fête du village de Durance Durance Durance Catégories d’évènement: Durance

Lot-et-Garonne

Fête du village de Durance Durance, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Durance. Fête du village de Durance 2021-07-24 12:00:00 – 2021-07-24 Restaurant la Palombière Le bourg

Durance Lot-et-Garonne Durance 12h : entrecôtes-frites/ tripettes

Le soir : salade gasconne, poulet basquaise, nougat glacé, vin compris. Buvette en extérieur, soirée dansante avec DJ. 12h : entrecôtes-frites/ tripettes

Le soir : salade gasconne, poulet basquaise, nougat glacé, vin compris. Buvette en extérieur, soirée dansante avec DJ. +33 9 75 43 99 46 12h : entrecôtes-frites/ tripettes

Le soir : salade gasconne, poulet basquaise, nougat glacé, vin compris. Buvette en extérieur, soirée dansante avec DJ. Durance dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Durance, Lot-et-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Durance Adresse Restaurant la Palombière Le bourg Ville Durance lieuville 44.16509#0.16356