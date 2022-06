Fête du village de Coly Saint-Amand, 15 août 2022, .

Fête du village de Coly Saint-Amand



2022-08-15 – 2022-08-15

La fête du 15 août revient ! Avec la traditionnelle messe de la St Hubert, les sonneurs de cors de chasse et le repas au Séchoir. L’après-midi, profitez d’animations de rue : spectacle, escape game gratuit, structure gonflable pour les enfants, guinguette et bien d’autres encore ! Renseignement et réservation (repas du midi) auprès de l’Accueil-Patrimoine.

+33 5 53 57 98 92

