Fête du village de Caplong Salle des Fêtes Caplong, vendredi 28 juin 2024.

Fête du village de Caplong Salle des Fêtes Caplong Gironde

Aux portes de l’été ce week-end long (vendredi, samedi, dimanche) est riche en propositions pour contenter toutes les générations.

Caplong, son Comité des fêtes et les autres associations de la commune, sauront vous accueillir le vendredi soir avec le traditionnel tournoi de belote. Le samedi soir un véritable marché gourmand avec son animation musicale et un des plus beaux feux d’artifice en Pays Foyen vous feront passer une agréable soirée en famille ou entre amis, dans un cadre festif et joyeux.

Le dimanche la programmation n’est jamais la même, car les idées fusent, mais sera bien noté sur le programme qui est en cours d’élaboration et sera diffusé sur les réseaux sociaux, et dans vos commerces du Pays Foyen et autre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28

fin : 2024-06-30

Salle des Fêtes Route du Bourg

Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine audreydiego23@yahoo.fr

L’événement Fête du village de Caplong Caplong a été mis à jour le 2024-01-29 par OT du Pays Foyen