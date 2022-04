Fête du Village de Beynat Beynat Beynat Catégorie d’évènement: Beynat

Beynat Samedi :

18h30: apéro Tapas

20h00: repas moules frites 12€/pers. (réservations obligatoires)

Dimanche:

Bandas avec dégustation d’huîtres

Attractions foraines + journée déguisée

