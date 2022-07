Fête du village Corancy Corancy Catégories d’évènement: Corancy

Nièvre

Fête du village Corancy, 9 juillet 2022, Corancy. Fête du village

Stade Corancy Nièvre

2022-07-09 – 2022-07-09 Corancy

Nièvre Corancy Marché de produits locaux, animations. 15h : Marche de 7km avec une pause rafraîchissante.

16h : Visite de la pisciculture (10 pers), rdv devant la pisciculture.

A partir de 17h : Buvette.

De 18h30 à 23h, repas organisé avec les Jeunes Agriculteurs.

22h30 : Feu d’artifice. +33 3 86 78 01 44 Marché de produits locaux, animations. 15h : Marche de 7km avec une pause rafraîchissante.

16h : Visite de la pisciculture (10 pers), rdv devant la pisciculture.

A partir de 17h : Buvette.

De 18h30 à 23h, repas organisé avec les Jeunes Agriculteurs.

22h30 : Feu d’artifice. Corancy

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Corancy, Nièvre Autres Lieu Corancy Adresse Stade Corancy Nièvre Ville Corancy lieuville Corancy Departement Nièvre

Corancy Corancy Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/corancy/

Fête du village Corancy 2022-07-09 was last modified: by Fête du village Corancy Corancy 9 juillet 2022 Stade Corancy Nièvre

Corancy Nièvre