Fête du village Chemillé-sur-Dême Chemillé-sur-Dême Catégories d’évènement: Chemillé-sur-Dême

Indre-et-Loire

Fête du village Chemillé-sur-Dême, 29 mai 2022, Chemillé-sur-Dême. Fête du village Chemillé-sur-Dême

2022-05-29 – 2022-05-29

Chemillé-sur-Dême Indre-et-Loire Chemillé-sur-Dême Course de caisse à savon

Marché gourmand et artisanal

Animations médiévales

Randonnée pédestre

Théâtre Course de caisse à savon

Marché gourmand et artisanal

Animations médiévales

Randonnée pédestre

Théâtre +33 2 47 52 33 30 Course de caisse à savon

Marché gourmand et artisanal

Animations médiévales

Randonnée pédestre

Théâtre Mairie

Chemillé-sur-Dême

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Chemillé-sur-Dême, Indre-et-Loire Autres Lieu Chemillé-sur-Dême Adresse Ville Chemillé-sur-Dême lieuville Chemillé-sur-Dême Departement Indre-et-Loire

Fête du village Chemillé-sur-Dême 2022-05-29 was last modified: by Fête du village Chemillé-sur-Dême Chemillé-sur-Dême 29 mai 2022 Chemillé-sur-Dême Indre-et-Loire

Chemillé-sur-Dême Indre-et-Loire