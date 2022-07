Fête du village Châtenoy-en-Bresse, 21 août 2022, Châtenoy-en-Bresse.

Fête du village

PARC DU CHATEAU Châtenoy-en-Bresse Saône-et-Loire

2022-08-21 – 2022-08-21

EUR 0 Chasse aux oeufs de 10h à 11h pour les enfants et baptême en motos pour les participants, encadrés par l’association AMAPS 71.

A partir de 11h, pique-nique dans le parc et pizzas vendues cuites dans le four à pain + possibilité achat gaufres et boissons.

15h30 Aubade musicale par l’Union Musicale

Animations de la journée: Manège avec chasse aux canards et barbes à papa + balades en poneys + structure gonflable + jeux anciens + pétanque + découverte des jeux de cartes + atelier de fabrication de petits objets en bois + exposition de motos et 2 CV

mairie@chatenoyenbresse.fr +33 3 85 96 51 24

