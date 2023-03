Fête du Village Châteauneuf Catégories d’Évènement: Châteauneuf

Saône-et-Loire

Fête du Village, 10 avril 2023, Châteauneuf

2023-04-10

Saône-et-Loire EUR LUNDI 10 AVRIL, Les associations L’Engrenage, La Marmite et le collectif de la Croix Blanche organisent une journée de fête dans le village de Châteauneuf.

Au programme : vide greniers, musique, artistes, repas du midi (saucisson patates et fromage ou snack !), jeux en bois, chasse aux oeufs, portes ouvertes de L’ engrain (épicerie associative) de La Marmite et de la Croix blanche, et des surprises qui vous seront bientôt dévoilées ??. lamarmite.plouf@gmail.com +33 6 51 60 36 76 Châteauneuf

