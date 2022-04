Fête du Village (brocante, marché fermier et exposition) à Fayet Fayet Fayet Catégories d’évènement: Aisne

Fayet Aisne Fayet C’est la fête à Fayet le dimanche 8 mai au Stade communal rue Jean de la Fontaine avec :

– 1 brocante

– 1 marché de producteurs et artisans

– 1 exposition de véhicules anciens

mairie.fayet@wanadoo.fr +33 3 23 62 57 13 https://www.fayet.info/

