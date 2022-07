Fête du village aux Hayes Les Hayes Les Hayes Catégories d’évènement: Les Hayes

Loir-et-Cher

Fête du village aux Hayes Les Hayes, 20 août 2022, Les Hayes. Fête du village aux Hayes

La Roche Les Hayes Loir-et-Cher

2022-08-20 06:00:00 06:00:00 – 2022-08-20 Les Hayes

Loir-et-Cher Les Hayes Fête du village aux Hayes. Brocante à partir de 6h. Randonnée pédestre de 11, 15 et 20km à partir de 7h. Battage à l’ancienne, défilé de véhicules anciens. Fanfare avec l’Harmonie du Loir à partir de 14h. Tombola. Concert du groupe « Délice » à partir de 20h et à 22h : feu d’artifice. Nombreuses animations aux Hayes… Fête du village aux Hayes. Brocante à partir de 6h. Randonnée pédestre de 11, 15 et 20km à partir de 7h. Battage à l’ancienne, défilé de véhicules anciens. Fanfare avec l’Harmonie du Loir à partir de 14h. Tombola. Concert du groupe « Délice » à partir de 20h et à 22h : feu d’artifice. Pixabay

Les Hayes

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Les Hayes, Loir-et-Cher Autres Lieu Les Hayes Adresse La Roche Les Hayes Loir-et-Cher Ville Les Hayes lieuville Les Hayes Departement Loir-et-Cher

Les Hayes Les Hayes Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-hayes/

Fête du village aux Hayes Les Hayes 2022-08-20 was last modified: by Fête du village aux Hayes Les Hayes Les Hayes 20 août 2022 La Roche Les Hayes Loir-et-Cher

Les Hayes Loir-et-Cher