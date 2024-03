Fête du village Ambrumesnil Ambrumesnil, samedi 22 juin 2024.

Fête du village Ambrumesnil Ambrumesnil Seine-Maritime

Ambrumesnil perpétue et fait évoluer sa traditionnelle fête de la Saint Eloi, Saint patron de nombreuses corporations liées au travail des métaux comme les orfèvres ou les forgerons. Différents artisans présenteront leur art et leur savoir-faire. Il y aura aussi des groupes de musique tout au long de l’après-midi.

Programme

Animation et démonstration d’artisans du fer et de l’acier (maréchal-ferrant, ferronnier, coutelier…)

Kermesse assurée par l’association Handi Fun Word de 14h30 à 18h30

Concerts de 15h30 à 23h30

Messe de 18h30 à 19h30

Contact Mairie d’Ambrumesnil 02.35.83.02.62

Entrée libre

Restauration et boissons sur place

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 14:30:00

fin : 2024-06-22 23:30:00

Place du Parvis

Ambrumesnil 76550 Seine-Maritime Normandie mairie@ambrumesnil.fr

L’événement Fête du village Ambrumesnil Ambrumesnil a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de Tourisme Terroir de Caux