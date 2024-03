Fête du village Allemans-du-Dropt, samedi 6 juillet 2024.

Fête du village Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Venez nombreux profiter des festivités organisées par le Comité de Fêtes à l’occasion de la Fête du village ! Programme détaillé à venir. Durant toute la manifestation, fête foraine, buvette et repas animé les 3 soirs avec feux d’artifice le lundi. Il y en a pour tous les goûts afin de satisfaire petits et grands ! Pour les repas, pensez à réserver et à apporter vos couverts. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-07-08

Le bourg

Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine comite.fetes.allemans@gmail.com

L’événement Fête du village Allemans-du-Dropt a été mis à jour le 2024-03-06 par OT du Pays de Lauzun