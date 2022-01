Fête du village à Saint-Ferréol-d’Auroure Saint-Ferréol-d’Auroure Saint-Ferréol-d'Auroure Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Ferréol-d'Auroure

Fête du village à Saint-Ferréol-d’Auroure Saint-Ferréol-d’Auroure, 25 juin 2022, Saint-Ferréol-d'Auroure. Fête du village à Saint-Ferréol-d’Auroure Saint-Ferréol-d’Auroure

2022-06-25 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-25 23:30:00 23:30:00

Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire Organisée par le Comité des fêtes. comitestfe@gmail.com +33 6 60 44 79 04 Saint-Ferréol-d’Auroure

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Ferréol-d'Auroure Autres Lieu Saint-Ferréol-d'Auroure Adresse Ville Saint-Ferréol-d'Auroure lieuville Saint-Ferréol-d'Auroure