FÊTE DU VILLAGE À MIRÉ Miré Miré Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Miré

FÊTE DU VILLAGE À MIRÉ Miré, 14 mai 2022, Miré. FÊTE DU VILLAGE À MIRÉ Miré

2022-05-14 – 2022-05-15

Miré Maine-et-Loire Miré Au programme de ce week-end concocté par le comité des fêtes de Miré, soirée musicale à partir de 20h avec feu d’artifice à 23h le samedi 14 mai. Un vide-greniers se tiendra le dimanche 15 mai dans les rues du village toute la journée avec défilé de corsos fleuris. Rendez-vous les 14 et 15 mai 2022 à la fête du village de Miré pour un week-end festif. comitedesfetesmire@gmail.com Au programme de ce week-end concocté par le comité des fêtes de Miré, soirée musicale à partir de 20h avec feu d’artifice à 23h le samedi 14 mai. Un vide-greniers se tiendra le dimanche 15 mai dans les rues du village toute la journée avec défilé de corsos fleuris. Miré

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Miré Autres Lieu Miré Adresse Ville Miré lieuville Miré

Miré Miré https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mire/