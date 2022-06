Fête du village à Mauzens-et-Miremont Mauzens-et-Miremont Mauzens-et-Miremont Catégories d’évènement: 24260

Fête du village à Mauzens-et-Miremont Mauzens-et-Miremont, 15 juillet 2022, Mauzens-et-Miremont. Fête du village à Mauzens-et-Miremont Mauzens-et-Miremont

2022-07-15 18:00:00 – 2022-07-17 19:00:00

Mauzens-et-Miremont 24260 Venez fêter avec nous les 10 ans de notre association « Vivre Ensemble à Mauzens-et-Miremont »!

Vendredi 15 juillet : vernissage de la rétrospective photos des activités de l’association depuis sa création.

Samedi 16 juillet : marché gourmand avec animation musicale et feux d’artifice.

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

