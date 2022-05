Fête du village à Manéglise Manéglise Manéglise Catégories d’évènement: Manéglise

Manéglise Seine-Maritime Manéglise Le samedi 25 et le dimanche 26 juin 2022 se tiendra la fête du village de Manéglise. Programme : n- Le samedi 25 juin : n14h30 – 17h30 : Kermesse / Accueil et démonstration des associations. n17h – 23h : Marché artisanal – Restauration sur place avec food-trucks. n22h30 : Retraite aux flambeaux. n23h : Feu d’artifice. – Le dimanche 26 juin : n10h – 17h : Exposition de voitures anciennes / Structures gonflables / Tours de poneys. n12h30 : Repas barbecue (sur réservation en mairie). n14h30 – 17h : Jeux champêtres pour les Manéglisais. Le samedi 25 et le dimanche 26 juin 2022 se tiendra la fête du village de Manéglise. Programme : n- Le samedi 25 juin : n14h30 – 17h30 : Kermesse / Accueil et démonstration des associations. n17h – 23h : Marché artisanal – Restauration sur place… +33 2 35 30 09 58 Le samedi 25 et le dimanche 26 juin 2022 se tiendra la fête du village de Manéglise. Programme : n- Le samedi 25 juin : n14h30 – 17h30 : Kermesse / Accueil et démonstration des associations. n17h – 23h : Marché artisanal – Restauration sur place avec food-trucks. n22h30 : Retraite aux flambeaux. n23h : Feu d’artifice. – Le dimanche 26 juin : n10h – 17h : Exposition de voitures anciennes / Structures gonflables / Tours de poneys. n12h30 : Repas barbecue (sur réservation en mairie). n14h30 – 17h : Jeux champêtres pour les Manéglisais. Manéglise

