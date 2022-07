Fête du village à Baleyssagues

Fête du village à Baleyssagues, 20 août 2022, . Fête du village à Baleyssagues



2022-08-20 09:00:00 – 2022-08-20 20 20 EUR Au programme :

– 9h concours de pêche au lac de la Grave Béchade

– 15h concours de pétanque

– 19h30 repas Jambon braisé – pomme de terre (apéritif, entrée, vin et dessert compris)

– 21h30 Concert Les Matthiouzes

Pensez à vos couverts. Au programme :

– 9h concours de pêche au lac de la Grave Béchade

– 15h concours de pétanque

– 19h30 repas Jambon braisé – pomme de terre (apéritif, entrée, vin et dessert compris)

– 21h30 Concert Les Matthiouzes

Pensez à vos couverts. +33 6 33 83 22 44 Au programme :

– 9h concours de pêche au lac de la Grave Béchade

– 15h concours de pétanque

– 19h30 repas Jambon braisé – pomme de terre (apéritif, entrée, vin et dessert compris)

– 21h30 Concert Les Matthiouzes

Pensez à vos couverts. Comité fête Baleyssagues dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville