Le Foyer International d’Etudes Françaises (FIEF), le samedi 18 septembre à 17:00

La rencontre et le partage, ce sont des valeurs essentielles et universelles. Au FIEF à Châteauneuf de la Bégude de Mazenc, la rencontre est au centre de l’activité de l’association depuis ses débuts. L’échange, la curiosité envers différentes cultures, l’apprentissage et la compréhension de l’autre rassemblent depuis ses débuts des personnes de générations et d’horizons différents. Son fondateur, Ernest Jouhy, un résistant juif-allemand, a créé le FIEF en 1961, œuvre poursuivie jusqu’en 2017, par Bernard Martini à qui il avait passé très tôt le flambeau. Au fil des années, de nombreux groupes de scolaires, de professeurs, d’infirmiers, d’artistes en formation, des amis et familles, ainsi que de nombreuses personnalités des quatre coins de la France et de l’étranger sont venus au FIEF…. aujourd’hui, 60 ans plus tard, nous aimerions fêter ces moments de partage avec les gens de la Bégude et d’ailleurs. La fête aura lieu le samedi 18 septembre 2021, et invitera le public local et international à explorer le vieux village de Châteauneuf de Mazenc. Elle se déroulera dans ce village médiéval, d’une beauté spécifique à la Drôme provençale, dans la « Grande Rue », là où est née et se trouve toujours l’association le FIEF. Pour donner l’occasion de découvrir à chacun l’éventail des activités de l’association, nous commencerons l’après-midi avec des animations menées par des artistes et des bénévoles, suivi par une table ronde ouverte à tous et toutes, pour terminer avec un repas festif et un concert.

repas et gâteau d’anniversaire sur inscription : 20€, sinon gratuit

Explorer le village médiéval et donner l’occasion de découvrir l’éventail des activités du FIEF

Le Foyer International d'Etudes Françaises (FIEF) 245 grande rue, 26160 La Bégude de Mazenc



