Fête du Village, 25 juin 2022, . Fête du Village

2022-06-25 19:00:00 – 2022-06-25 La soirée du 25 juin promet d’être très festive ! A 19h, l’association de Tours « Swing & Shout » viendra faire une démonstration de danse et une initiation au Lindy Hop & Jazz roots accompagné du groupe de musiciens « At the Jazz Band Ball ». Puis à 21h, concert de DHOAD « LES GITANS DU RAJASTHAN » mairie@parcay-meslay.com +33 2 47 29 15 15 https://www.parcay-meslay.fr/detail/fete-du-village.html Emmanuelle Foulonneau dernière mise à jour : 2022-06-04 par

