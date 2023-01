Fête du Vent Quiberville, 27 mai 2023, Quiberville .

Fête du Vent

Parking rue de la Saâne Quiberville Seine-Maritime rue de la Saâne Parking

2023-05-27 14:00:00 – 2023-05-28 18:00:00

rue de la Saâne Parking

Quiberville

Seine-Maritime

Le ciel de Quiberville se pare de couleurs et de mouvements avec la fête du vent ! Démonstrations et initiations de cerf-volants, ateliers de construction, lâcher de bonbons, baptême de doudous parachutistes et toutes sortes d’animations pour petits et grands ! A voir absolument près du camping de Quiberville. Une organisation du Cerf-Volant Club de Dieppe.

Samedi : 14h-18h

Dimanche : 10h-18h

http://www.cvcdieppe.sitew.fr/

rue de la Saâne Parking Quiberville

