Fête du Vent Marseille, 18 septembre 2021, Marseille.

Fête du Vent 2021-09-18 – 2021-09-19 Parc Balnéaire du Prado Avenue Georges Pompidou

Marseille Bouches-du-Rhône

La Fête du Vent de la Ville de Marseille vous souhaite une bonne et heureuse année et vous donne rendez-vous, samedi 18 et dimanche 19 septembre, sur les plages du Prado pour sa 35e édition !



Marseille a progressivement acquis une place de choix parmi les grands festivals internationaux de cerfs-volants.

Elle est la première en côte de popularité, reconnue nationalement et internationalement.

Elle accueille des dizaines de milliers de visiteurs chaque année, et plus de 50 “références” et champions internationaux s’y sont succédé, avec 38 pays invités.



Depuis sa création, plus de 30 000 cerfs-volants ont été fabriqués par les enfants dans le cadre d’ateliers gratuits, proposés par le service de la Jeunesse de la Ville de Marseille.



Le Festival International du cerf-volant de Marseille nous invite à découvrir la féerie des ballets de cerfs-volants et les créations originales pensées par des artistes éoliens.



Près de 150 cerfs-volistes français et internationaux issus d’une dizaine de pays sont invités à enchanter une fois de plus le ciel de Marseille au-dessus des plages du Prado. Cette année, la thématique sera le support des créations au sein des jardins éoliens, en clin d’oeil ludique ou poétique des nombreux objets volants disséminés dans le ciel.



À découvrir : des pieuvres tentaculaires, des baleines géantes, des poissons grenouilles, des oiseaux planeurs, des papillons multicolores, un aquarium suspendu, des rapaces, des pirates et peut-être, qui sait, un bateau volant pour sardine rêveuse…

