2022-05-14 09:00:00 – 2022-05-14 13:00:00 La Salorge Bourgneuf-en-Retz

En partenariat avec Pornic Agglo Pays de Retz, la municipalité de Villeneuve en Retz vous propose la Fête du vélo ! Au programme : parcours de randonnée, quizz pour les familles, dégustation de produits locaux. Plus d'infos : mairie de Villeneuve en Retz

