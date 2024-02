Fête du vélo Septembre à vélo Piégut-Pluviers, samedi 14 septembre 2024.

Fête du vélo Septembre à vélo Piégut-Pluviers Dordogne

Samedi 14/09 Initiation VTT 15km.

Dimanche 15/09 sortie route 35 et 55km.

Les départs se font à 9h, place du Champ de Foire. Gratuit.

Possibilité de prêt de vélos, de VTT et de casques sur demande.

Sorties gratuites, ouvertes à toutes et tous, encadrées par les animateurs initiateurs du club diplômés FFVELO.

Autorisation parentale pour les mineurs non licenciés et casque obligatoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14

fin : 2024-09-15

Champ de Foire

Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine cyclo.club.de.la.tour.24@gmail.com

L’événement Fête du vélo Septembre à vélo Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2024-02-20 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin