Au programme ———— * Un circuit découverte ponctué de questions sur le patrimoine de la commune vous permettra de découvrir les pistes cyclables à l’horizon de la forêt. Le départ et l’arrivée se feront à la salle Orion (salle des fêtes). * Une piste pédagogique permettra à vos enfants de découvrir le vélo dans un périmètre sécurisé. * Un tirage au sort permettra de gagner un vélo électrique offert par Intersport Blagnac. * Une petite faim ? Le comité des fêtes sera présent pour vous restaurer avec de succulentes gourmandises. * Une âme d’artiste ? Venez donc produire votre oeuvre d’art à travers un vélo psychédélique qui fonctionne à la gouache. * Pour faire le plein de vitamines, un vélo smoothie sera disponible pour vous permettre de presser un jus de fruit à la force des mollets. **Rendez-vous à l’espace Orion de 10h à 18h** Application des consignes sanitaires en vigueur. Un parking vélo sécurisé sera disponible pour vous garer à l’entrée de la zone. Mondonville – Mairie de Mondonville Salle Orion Chemin de Cantegril 31700 Mondonville Mondonville

