FÊTE DU VÉLO Saint-Michel-Chef-Chef Saint-Michel-Chef-Chef Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Michel-Chef-Chef

FÊTE DU VÉLO Saint-Michel-Chef-Chef, 22 mai 2022, Saint-Michel-Chef-Chef. FÊTE DU VÉLO Rue du Chevecier Parking de la Mairie Saint-Michel-Chef-Chef

2022-05-22 – 2022-05-22 Rue du Chevecier Parking de la Mairie

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique A partir de 10h -Circuit ludique, animation autour du pumptrack avec l’école de Cirque et Monocyle « Cirqu’en Retz » de Saint-Brevin -Balades gourmande – circuit ludique chez les producteurs du terroir -Un parcours découverte du vélo électrique pour adultes avec Bicyclock. -Course d’adultes avec des petits vélos -Bourse aux vélos – Vente de vélos d’occasions entre particuliers -Restauration – village vélo -Randos vélo (8 et 22km) -Initiation BMX et monocyle -Courses de petits vélos -Compétition monotrial -Concert et DJ Restauration, buvettes et vélo à smoothies – Surprises PLUS D’INFOS :

Le programme détaillée de la journée à Saint Michel Chef Chef

Le programme complet de la Fête du vélo du 14 mai au 16 juin La Fête du vélo est un rendez-vous très attendu chaque année par les amoureux du vélo et ceux qui souhaitent découvrir cette pratique ! La mairie de St Michel et “les déraillés” de l’association Transat et Paille à Son de St Michel vous proposent de nombreuses animations autour du vélo A partir de 10h -Circuit ludique, animation autour du pumptrack avec l’école de Cirque et Monocyle « Cirqu’en Retz » de Saint-Brevin -Balades gourmande – circuit ludique chez les producteurs du terroir -Un parcours découverte du vélo électrique pour adultes avec Bicyclock. -Course d’adultes avec des petits vélos -Bourse aux vélos – Vente de vélos d’occasions entre particuliers -Restauration – village vélo -Randos vélo (8 et 22km) -Initiation BMX et monocyle -Courses de petits vélos -Compétition monotrial -Concert et DJ Restauration, buvettes et vélo à smoothies – Surprises PLUS D’INFOS :

Le programme détaillée de la journée à Saint Michel Chef Chef

Le programme complet de la Fête du vélo du 14 mai au 16 juin Rue du Chevecier Parking de la Mairie Saint-Michel-Chef-Chef

