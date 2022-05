Fête du vélo Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône Venez fêter le vélo à Saint-Martin-de-Crau.

Au programme, balades en vélo, diverses animations et… parcours de pumptrack ! Connaissez-vous le pumptrack ? Les enfants adorent. C’est un parcours constitué de plusieurs bosses, de virages relevés, le tout en boucles fermées. Avis aux amateurs de sensation. A découvrir à Saint-Martin-de-Crau. C’est gratuit.

En partenariat avec l’association cycliste, le Rayon d’Or de la Crau.

