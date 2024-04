Fête du vélo Saint-Hilaire-de-Chaléons, dimanche 16 juin 2024.

Fête du vélo Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique

C’est le grand retour du printemps ! On en profite pour ressortir nos vélos ! A cette occasion, Pornic Agglo Pays de Retz et de nombreuses communes du territoire vous invitent à la Fête du vélo ! Rendez-vous à Sainte-Pazanne, Port-Saint-Père, Vue, Rouans, Saint-Hilaire-de-Chaléons, et Cheix-en-Retz

Présentation de la fête du vélo :

Evènement incontournable dans la destination depuis quelques années maintenant, la fête du vélo réunit petits et grands, amateurs de cyclisme et de balade à vélo autour d’une même passion. C’est une occasion idéale pour (re)découvrir le magnifique territoire de la région en deux-roues.

Au programme :



départ groupé de chaque commune concernée à 8h30, rendez-vous devant la mairie

différents circuits proposés entre les communes

des parcours adaptés pour toute la famille

des animations découvertes

des propositions du services mobilités de Pornic Agglo Pays de Retz

des rencontres avec d’autres passionnés

des suggestions de parcours à vélo

une course de draissienne « spéciale enfant » : inscription ici avant le 30 mai

des ateliers d’entretien et de maintenance de vélos

un village spécial à la ZAE du Pont Béranger à Saint-Hilaire-de-Chaléons

Programme complet à venir !

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Saint-Hilaire-de-Chaléons Sainte-Pazanne Cheix-en-Retz Rouans Port-Saint-Père Vue .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 09:00:00

fin : 2024-06-16 13:00:00

ZAE du Pont Béranger 1

Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire

