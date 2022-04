FÊTE DU VÉLO Saint-Hilaire-de-Chaléons, 22 mai 2022, Saint-Hilaire-de-Chaléons.

FÊTE DU VÉLO Saint-Hilaire-de-Chaléons

2022-05-22 – 2022-05-22

Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique Saint-Hilaire-de-Chaléons

A partir de 10h

Stand de l’agglo avec documentations sur les boucles vélos loisirs et les rallyes vélo

Présentation de l’offre de location de vélo électrique Vélia et découverte des vélos

Atelier entretien/maintenance vélos avec l’association Clisson Passion

Exposition de l’association de ses « vélos fous »

Piste de maniabilité enfants et piste draisienne – encadrement pas l’association

Les vieux pistons chaléonnais Balade vélo avec 3 circuits entre les communes de St Hilaire, Port St Père et St Pazanne

L’opportunité de (re)découvrir le territoire et ses paysages… À vélo ! Mais aussi de s’essayer à des ateliers de réparation, des balades gourmandes, d’assister à des spectacles et animations.

Saint-Hilaire-de-Chaléons

