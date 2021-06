Saint-Denis-d'Anjou Saint-Denis-d'Anjou 53290, Saint-Denis-d'Anjou FÊTE DU VÉLO Saint-Denis-d’Anjou Saint-Denis-d'Anjou Catégories d’évènement: 53290

Saint-Denis-d’Anjou 53290 Saint-Denis-d’Anjou Mayenne L’association « De Varennes à Saint-Martin » vous propose une randonnée vélo jusqu’à la Chapelle de Varennes :

– petite boucle de 15kms (enfants de moins de 15 ans accompagnés obligatoirement par un adulte)

– grande boucle de 25kms (adulte en autonomie) A partir de 19h, restauration pizza l’Imprévu et buvette sur place. Tables, bancs à votre disposition pour vos pique-nique sortis du sac. Merci de bien vouloir respecter les gestes barrières. Fête du vélo le samedi 19 juin à Saint-Denis-d’Anjou. officedetourismesda@gmail.com +33 2 43 70 69 09 https://www.saintdenisdanjou.com/fr/ Fête du vélo le samedi 19 juin à Saint-Denis-d’Anjou. L’association « De Varennes à Saint-Martin » vous propose une randonnée vélo jusqu’à la Chapelle de Varennes :

