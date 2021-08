Paris Mairie du 15e arrondissement île de France, Paris FETE DU VELO : REQUINZE TON VELO Mairie du 15e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

FETE DU VELO : REQUINZE TON VELO
Le samedi 2 octobre 2021

de 10h à 18h

gratuit

Samedi 2 octobre, la bourse aux vélos sera ouverte dès 10h pour que vous puissiez déposer vos anciens vélos destinés à la vente. L’accueil des vélos fermera à 13h. L’ouverture de la vente débutera à 14h. Plusieurs activités seront également présentes dès 12h pour accompagner la pratique du vélo en ville. Requinze ton vélo ?

C'est l'opportunité de recaser son vieux vélo lors de la bourse aux vélos, mais c'est aussi le moment de réparer son vélo grâce à un atelier de réparation participatif, et enfin, c'est le jour où vous pouvez initier les petits, et rappeler aux plus grands, les règles du code de la route à l'aide d'un circuit pour enfants et d'un stand de prévention. Alors, n'attendez plus,ressortez vos vieux vélos et ajoutez à votre agenda le samedi 2 octobre pour vous retrouver sur le parvis de la Mairie du 15epour une journée dédiée au vélo.
Mairie du 15e arrondissement 31, rue Peclet Paris 75015

