Préfailles Loire-Atlantique Programme de 9h à 13h : Atelier entretien/conseils techniques avec le vélociste Pref’Ride

Les Vélos rigolos de Pref’Ride

Rando vélo, départ de 9h à 11h (possibilité décoration des cycles et déguisements des participants) + énigmes (pour mieux découvrir Préfailles) [de préférence sur inscription en mairie]

Bourse aux vélos [pas d’inscription – venez sur place directement avec vos vieux vélos]

Présence de l’association « Le petit mouflon » pour présenter le vélo handicap

Piste de maniabilité avec des draisiennes pour les jeunes enfants

Vin d’honneur entre 12h et 13h

La « Fête du vélo » est un rendez-vous très attendu chaque année par les amoureux du vélo et ceux qui souhaitent découvrir cette pratique ! L'événement se déroule sur plusieurs communes.

