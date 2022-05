FÊTE DU VÉLO Préfailles, 11 juin 2022, Préfailles.

FÊTE DU VÉLO Place Cimaise 12 place du Marché Préfailles

2022-06-11 – 2022-06-11 Place Cimaise 12 place du Marché

Préfailles Loire-Atlantique

9h : Bourse aux vélos

9h : Diagnostic, conseils et réparations avec Sébastien de Pref’Ride

10h : Randonnée vélos (chasse aux trésors)

14h : Parade de vélos décorés et cyclistes déguisés, sur inscription (modalités à venir)

-Défilé vélos place du marché et descente de la plage

-Parade de vélos rigolos Pointe Saint Gildas avec Pref’Ride

-Remise de prix de la parade par les Gaillards d’Avant

-Ravitaillement à Port-Meleu et la Pointe Saint Gildas

La « Fête du vélo » est un rendez-vous très attendu chaque année par les amoureux du vélo et ceux qui souhaitent découvrir cette pratique ! L’événement se déroule sur plusieurs communes.

mairie@prefailles.fr +33 2 40 21 60 37 http://www.prefailles.fr/

