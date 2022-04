FÊTE DU VÉLO Port-Saint-Père Port-Saint-Père Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

FÊTE DU VÉLO Port-Saint-Père, 22 mai 2022, Port-Saint-Père. FÊTE DU VÉLO Zone de Loisirs du Grand Pré Salle Omnisports Port-Saint-Père

2022-05-22 09:00:00 – 2022-05-22 17:00:00 Zone de Loisirs du Grand Pré Salle Omnisports

Port-Saint-Père Loire-Atlantique A partir de 9h Atelier entretien avec l’association Anim’action.

Foire aux vélos avec Anim’action

Présentation de vélos électriques par Free Bike

Piste de maniabilité et de sécurité routière avec la présence de Groupama

Exposition de vélo ancien

Concours de Smoothie avec un vélo blender

