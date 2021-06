Fête du Vélo Place du Général de Gaulle, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Armentières.

Place du Général de Gaulle, le samedi 3 juillet à 09:00

La Ville associe la Métropole Européenne de Lille et Droit au vélo – ADAV Nord-Pas de Calais pour cet événement gratuit qui se veut festif et surtout participatif ! LE PROGRAMME : > Broc’à vélo, de 9h à 15h. Venez vendre votre bicyclette ou en acheter une ! Bonne affaires garanties et mode ‘anti-gaspi’ activé ! Les vendeurs doivent s’inscrire préalablement sur armentieres.fr. Grâce à l’ADAV, il sera possible de faire immatriculer son vélo conformément à la nouvelle réglementation, un atout de plus contre le vol (gratuit pour les 50 premiers). > Animations, de 10h à 15h. Beaucoup de réjouissances pour petits et grands : parcours BMX, essai de vélos funs, atelier réparation de vélos, stands d’information sur le code de la route, la sécurité routière, l’écologie… A 11h, le Service Enfance lancera la parade carnavalesque. > Balade à vélo, départ à 15h30. La Ville vous propose une balade familiale balisée et agrémentée d’animations. Le parcours, mis en sécurité par les ASVP, privilégiera les espaces verts et les berges de la Lys.

entrée libre

Première fête du vélo à Armentières : balade, brocante, animations …

