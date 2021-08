Fête du Vélo Métropolitaine 24ème édition Parc des Sports Saint-Michel, 25 septembre 2021, Bordeaux.

Fête du Vélo Métropolitaine 24ème édition

du samedi 25 septembre au dimanche 26 septembre à Parc des Sports Saint-Michel

La Fête du Vélo Métropolitaine revient pour une 24ème édition ————————————————————————- ————————————————————————————————————————————— Rendez-vous les 25 & 26 septembre prochains, à Bordeaux : le 25 au soir au Square Dom Bedos pour un cinéma plein air et le dimanche 26 au Parc des sports Saint-Michel, toute la journée ! ———————————————– —————————————— ### Samedi 25 Septembre – Cinéma plein air, au Square Dom Bedos Inauguration de la Fête du vélo avec un cinéma plein air au Square Dom Bedos : projection du film Together We Cycle suivi d’un débat. Entrée : 5€ (billetterie à venir). ### Dimanche 26 septembre – Vélo-Village avec exposants et animations, au Parc des Sports Saint-Michel Durant toute la journée de 10h30 à 18h. #1 **ESCAPE GAME à VÉLO** (jeu d’enquête dans Bordeaux) // de 10h30 à 15h Venez résoudre « l’énigme des 7 vélos volés » avec l’inspecteur Gorylle. A vélo, vous devrez parcourir Bordeaux à la recherche d’indices vous permettant de résoudre une enquête concernant 7 vélos disparus. Vous aiderez l’inspecteur à étayer ses thèses, trouver les coupables, et le mobile du larcin. —— inscription recommandée – places limitées >>>>>> [[https://bit.ly/escapegamefdv2021](https://bit.ly/escapegamefdv2021)](https://bit.ly/escapegamefdv2021) #2 **LA BOURSE AUX VÉLOS** Vous voulez vendre ou acheter un vélo d’occasion ? Rendez-vous à la traditionnelle « Bourse aux vélos » de Vélo-Cité ! En savoir plus >>>>>> [[https://bit.ly/bourseauxvelosfdv2021](https://bit.ly/bourseauxvelosfdv2021)](https://bit.ly/bourseauxvelosfdv2021) #3 **LE VÉLO-VILLAGE** // ouvert de 10h30 à 18h Tout au long de la journée, le public pourra y trouver exposants, animations, stands de sensibilisation, manège à pédales, musique, expositions, foodtrucks, et bien plus encore. Découvrez les participants >>>>>> [[http://velo-cite.org/le-velo-village/](http://velo-cite.org/le-velo-village/)](http://velo-cite.org/le-velo-village/) #4 **ANIMATION MUSICALE** Tout au long de la journée retrouvez Slowfest qui ambiancera le Vélo-Village et clôturera cette journée festive. Toutes les informations sur la Fête du vélo 24ème édition >> [http://velo-cite.org/feteduvelo_programme/](http://velo-cite.org/feteduvelo_programme/)

Entrée libre

Fête du Vélo Métropolitaine 24ème édition : escape game à vélo dans Bordeaux, Bourse aux vélos, Vélo-Village : exposants et animations, démo de vélos insolites, musique et foodtrucks.

Parc des Sports Saint-Michel Quai des salinières, 33800 Bordeaux Bordeaux Saint-Michel Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T20:00:00 2021-09-25T23:30:00;2021-09-26T10:30:00 2021-09-26T18:00:00