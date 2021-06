Matignon Matignon 22550, Matignon Fête du vélo- Matignon Matignon Matignon Catégories d’évènement: 22550

Matignon 22550 Matignon Dans le cadre de l’opération nationale « Mai à vélo », Dinan Agglomération et quatre associations du territoire (Liaisons douces en Pays de Dinan, Les P’tits Potes, Steredenn Mobil’Rance et le club Cyclo-randonneur de la presqu’Île Castine), vous proposent une journée festive pour célébrer le vélo sous toutes ses formes ! Au programme :

-Atelier réparation et entretien de vélo

-Stand info mobilités et test de vélo à assistance électrique

-Parcours pédagogique pour enfants

-Circuits découverte

-Quiz autour du vélo Informations pratiques

26 juin 2021 de 10h à 18h

