Fête du vélo Marseille 5e Arrondissement, 5 juin 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Fête du vélo Place Jean Jaurès La Plaine Marseille 5e Arrondissement

2022-06-05 10:00:00 – 2022-06-05 17:00:00 Place Jean Jaurès La Plaine

Marseille 5e Arrondissement 13005

Il vous arrive parfois comme une envie de fête et de légèreté ?

Ça tombe bien. Nous prévoyons la Fête du Vélo le dimanche 5 juin 2022 de 10h à 17h sur la place Jean Jaurès.



Une fête avec des exposants vélos, des animations, de la musique, des balades, des défis…, le Collectif Vélos en Ville grouille d’initiatives en attendant la vôtre !



Une fête au cœur de la ville avec un focus sur le partage de l’espace public entre les différents modes actifs de déplacement.



Une fête faite de rencontres et bonnes surprises.

Une fête pour faire du vélo et découvrir la ville.

Une fête riche et joyeuse et qui fera sens grâce à vous.

La Fête du Vélo célébrera une nouvelle fois la rue rendue aux piétons et aux cyclistes.

http://feteduvelomarseille.fr/

Place Jean Jaurès La Plaine Marseille 5e Arrondissement

