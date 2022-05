Fête du vélo Luxeuil-les-Bains, 22 mai 2022, Luxeuil-les-Bains.

Fête du vélo Luxeuil-les-Bains

2022-05-22 – 2022-05-22

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

EUR 0 0 Sorties accompagnées en VTT électrique (sur réservation).

Accès gratuit au parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert et à l’Écomusée du Pays de la Cerise pour les participants.

Location de VTT électrique.

Parcours de maniabilité pour les enfants.

Pot d’accueil au départ des circuits.

Rendez-vous : Forêt du Banney à Luxeuil-les-Bains en face du magasin Auchan

Participation et animations gratuites

Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud au 03 84 40 06 41.

+33 3 84 40 06 41

