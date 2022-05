FÊTE DU VÉLO Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz

FÊTE DU VÉLO
Les Moutiers-en-Retz
15 mai 2022

Au programme (sous réserve de modifications) : Atelier réparation

Balade en triporteur électrique
Parcours avec découverte du vélo électrique
Rallye vélo du terroir
Parcours BMX (en cours de confirmation)
Vente de vélos d'occasion (en cours de confirmation)

Contact: dgs@mairie-lesmoutiersenretz.fr +33 2 40 82 72 05 http://www.mairie-lesmoutiersenretz.fr/

Balade en triporteur électrique

Parcours avec découverte du vélo électrique

Rallye vélo du terroir

Parcours BMX (en cours de confirmation)

Vente de vélos d’occasion (en cours de confirmation) Les Moutiers-en-Retz

