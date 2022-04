Fête du vélo Langon Langon Catégories d’évènement: Gironde

Langon

Fête du vélo Langon, 15 mai 2022, Langon. Fête du vélo Langon

2022-05-15 – 2022-05-15

Langon Gironde Langon Une journée dédiée au vélo et un programme haut en couleurs :

– Brevet 100 km (départ 8h avec ravitaillement à mi-parcours)

– Brevet 50 km (départ 8h30)

– Circuit VTT – VTC « les 2 rives de Garonne » de 18 et 36 km (départ 9h30)

– Balade des châteaux du Sauternais, circuit accompagné, avec une halte dégustation dans un château (départ 9h)

– Randonnée pédestre de 8km avec un accompagnateur (départ 9h45)

– Circuit pédagogique pour les enfants dans le parc des Vergers, encadré par la prévention routière. Apéritif et restauration sur place. Animation avec la fanfare “Y’a pas l’feu”. Nombreuses récompenses. Une journée dédiée au vélo et un programme haut en couleurs :

– Brevet 100 km (départ 8h avec ravitaillement à mi-parcours)

– Brevet 50 km (départ 8h30)

– Circuit VTT – VTC « les 2 rives de Garonne » de 18 et 36 km (départ 9h30)

– Balade des châteaux du Sauternais, circuit accompagné, avec une halte dégustation dans un château (départ 9h)

– Randonnée pédestre de 8km avec un accompagnateur (départ 9h45)

– Circuit pédagogique pour les enfants dans le parc des Vergers, encadré par la prévention routière. Apéritif et restauration sur place. Animation avec la fanfare “Y’a pas l’feu”. Nombreuses récompenses. +33 6 87 56 01 61 Une journée dédiée au vélo et un programme haut en couleurs :

– Brevet 100 km (départ 8h avec ravitaillement à mi-parcours)

– Brevet 50 km (départ 8h30)

– Circuit VTT – VTC « les 2 rives de Garonne » de 18 et 36 km (départ 9h30)

– Balade des châteaux du Sauternais, circuit accompagné, avec une halte dégustation dans un château (départ 9h)

– Randonnée pédestre de 8km avec un accompagnateur (départ 9h45)

– Circuit pédagogique pour les enfants dans le parc des Vergers, encadré par la prévention routière. Apéritif et restauration sur place. Animation avec la fanfare “Y’a pas l’feu”. Nombreuses récompenses. Les Conteurs

Langon

dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Langon Autres Lieu Langon Adresse Ville Langon lieuville Langon Departement Gironde

Langon Langon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/langon/

Fête du vélo Langon 2022-05-15 was last modified: by Fête du vélo Langon Langon 15 mai 2022 Gironde langon

Langon Gironde