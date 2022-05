Fête du vélo Gournay-en-Bray Gournay-en-Bray Catégories d’évènement: Gournay-en-Bray

Gournay-en-Bray Seine-Maritime Gournay-en-Bray Toute la journée, le public sera immergé dans le monde du deux-roues avec une fois encore, une grande variété de bicyclettes en tous genres. Boulevard des Planquettes, des vélos variés et des animations diverses prendront place à destination de toute la famille. Il y en aura pour les plus petits avec un circuit spécialement imaginé par le service scolaire pour les 3 – 6 ans.

Les 6 – 12 ans pourront eux s’amuser avec les insolites « Sulkys pédalos » sur lesquels ils imiteront les drivers de courses hippiques, tout en pédalant. Ce n’est pas tout : au niveau de la piste de BMX, des vélos neufs seront présentés, mais aussi des vélos anciens. Sur place, les visiteurs pourront aussi chiner autour d’une brocante dédiée aux deux-roues et d’un troc vélo. Des démonstrations de vélos Trial animeront aussi la journée

