Fête du Vélo et des Mobilités SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, samedi 4 mai 2024.

Fête du Vélo et des Mobilités SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

La fête du vélo et des mobilités au Centre Culturel de la Maison du Savoir !

PROGRAMME

– 14h00 Ouverture du Village des solutions

– 14h60 Prêt de vélo à assistance électrique pour adultes pour une balade à Bize avec dégustation de fromage local places limitées)

16h00 et 17h30 Déambulation musicale à vélo, accompagné par « A tricyclette »

20h00 Projection du documentaire » Virage vers le Futur »

Tout au long de la Journée

Village des solutions et ses exposants Transport collectifs covoiturage, vélos et véhicules à pédales d’hier, d’aujourd’hui, et de demain.

Musique à pédales avec Ataraxia Sound System

Jeux et Quizz

Village musical avec Pomegranate

Restauration et Buvette

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 14:00:00

fin : 2024-05-04 22:00:00

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au Centre Culturel de la Maison du Savoir

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement Fête du Vélo et des Mobilités Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2024-04-04 par OT de Neste-Barousse|CDT65