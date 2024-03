Fête du Vélo et des mobilités douces Halle Pagnol Bruz, samedi 25 mai 2024.

La Fête du vélo et les mobilités douces sera de retour à Bruz le samedi 25 mai de 10h30 à 17h Samedi 25 mai, 10h30 1

Du 2024-05-25 10:30 au 2024-05-25 17:00.

La Fête du vélo et les mobilités douces est de retour à Bruz !

Pour cette deuxième édition, la Ville de Bruz, les associations et partenaires locaux vous proposent une programmation riche et variée qui plaira autant aux petites comme aux grands.

Au programme de cette journée : balades à vélo et à pied, défilé à vélo fleuri, course de lenteur, théâtre, sculpture collaborative, vente et réparation de vélo…

Rendez-vous le samedi 25 mai de 10h30 à 17h à Bruz

Retrouvez toute la programmation sur le site internet de la Ville de Bruz : https://www.ville-bruz.fr/event/fete-velo-mobilites-douces/

Halle Pagnol 35170 bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine